Fußball Es gibt keine Favoriten

Wolfenweiler-Schallstadt-FV Lörrach-Brombach

Nimmt man die Ergebnisse her, dann ist die Vorbereitung für den Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach suboptimal verlaufen. Doch Trainer Thorsten Szesniak bricht deswegen nicht in Panik aus: „Wir haben in den Testspielen viel probiert und sehr hart und zielführend trainiert. Für mich standen die Resultate nicht unbedingt im Vordergrund. Wir haben unsere Schlüsse gezogen und werden, davon bin ich überzeugt, mit einer schlagkräftigen Mannschaft in die Verbandsliga-Saison starten.“

Auf den FVLB wartet am Sonntag im Pokal eine echte Herausforderung. Die Lerchenstädter sind zu Gast beim FC Wolfenweiler-Schallstadt, der es in der zurückliegenden Spielzeit als Dritter der Landesliga, Staffel 2, beinahe in die Verbandsliga-Aufstiegsrunde geschafft hätte. In der Sommerpause hat sich der Weindorf-Klub noch einmal kräftig verstärkt, zählt sicherlich zu den Aufstiegs-Aspiranten in der neuen Spielzeit. So ist der unter anderem der langjährige Kapitän Tobias Klein vom Regionalligisten Bahlinger SC zum FC Wolfenweiler-Schallstadt gewechselt. Auf FVLB-Seite freut sich Thorsten Szesniak sehr, dass Robin Hinrichsen, der sich im ersten Testspiel gegen die SG FC Wehr-Brennet verletzt hatte, wieder fit ist und im Kader für das Pokalspiel am Sonntag steht.