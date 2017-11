Fußball Es gilt das Maximum herauszuholen

Von Fabian Schreiner

Ambitioniert startete Bosporus FC Friedlingen in das Abenteuer Bezirksliga: Doch die Erfolge blieben aus. Schnell wurde den Verantwortlichen bewusst, dass es in dieser Spielzeit wohl nur um den Ligaverbleib gehen wird. Die Grenzstädter benötigen bis zur Winterpause dringend Zähler, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren.

Weil-Friedlingen. Gegen den FV Lörrach-Brombach II am Sonntag ab 14.30 Uhr steht nun ein Heimspiel vor der Tür. Die Gäste stehen oben in der Tabelle, die Gastgeber ganz unten.

In der vergangenen Saison eilte die Zikolli-Elf in der Kreisliga A-West noch von Sieg zu Sieg. Der Meistertitel und der Aufstieg waren mehr als verdient. Einen großen Anteil daran hatten die Gashi-Brüder. Das Offensivduo traf nach Belieben. Doch die Wege trennten sich im Sommer. Endrit und Arjenit Gashi schnüren die Kickschuhe nun für den TuS Stetten.

Nichtsdestotrotz fand der Aufsteiger guten Ersatz. Aus Rumänien verpflichtete der Bosporus FC Friedlingen Ioan-Cosmin Ungur. Der 24-jährige Stürmer markierte in sieben Ligaspielen bislang drei Treffer und steuerte zwei Assists bei. Trotzdem stellen die Friedlinger Jungs die schlechteste Offensive in der Bezirksliga. Das große Problem ist die Durchschlagskraft. Das Spiel bis zum gegnerischen Sechzehnmeterraum ist ansehnlich. Geht es aber in die gefährliche Zone, scheitern die Kicker oftmals an sich selbst.

Das Team ist bestückt mit renommierten Akteuren. Unter anderem spielte Piero Saccone vor gar nicht allzu langer Zeit beim SC Pfullendorf in der Regionalliga Süd. Dort absolvierte er in der Saison 2012/2013 34 Spiele.

Apropos Akteure. Da liegt der Hund begraben. Einige Spieler sind beruflich voll eingespannt. Vor allem samstags muss Coach Faik Zikolli immer auf viele Stammkräfte verzichten. Jüngst lief sogar Sportchef Riza Bilici auf.

Zuhause gegen den FVLB am Sonntag sieht es personell wieder etwas besser aus. Dennoch fehlen einige Leistungsträger. Servet Ay-Güven, Mohamad Kassem, Cihan Yilmaz, Ferhat Kiraz und Fahredin Zikolli werden wohl nicht auflaufen können. „Trotz der vielen Probleme wollen wir das Maximum herausholen“, betont Trainer Zikolli.

Die Gäste um Trainer Tobias Jehle haben indes vor Wochenfrist zurück auf die Erfolgsspur gefunden. Mit Spitzenreiter FC Schönau konnten die Lerchenstädter jetzt gleichziehen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Besonders die zweite Hälfte gegen Wallbach war echt gut“, lässt Jehle wissen, der auf Massimo De Franco verzichten muss. Vor zwei Wochen gastierte der FVLB II beim damaligen Schlusslicht Brennet-Öflingen. Der Favorit enttäuschte auf ganzer Strecke und musste sich mit 1:4 geschlagen geben. Jehle: „Daraus haben wir gelernt. Auch gegen vermeintlich schwächere Teams müssen wir konzentriert an die Sache heran gehen.“