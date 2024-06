Die Tür ist ein stückweit geöffnet nach dem 26:22-Heimerfolg im Hinspiel am vergangenen Sonntag in der Markgrafensporthalle in Weil am Rhein. Jetzt gilt es durch diese Türe auch hindurchzugehen. Dafür genügt ein Remis oder sogar eine Niederlage mit weniger als vier Toren Differenz.

Von solchen Rechenspielchen will der Trainer nichts, aber auch gar nichts wissen. „Das Vier-Tore-Polster ist zwar gut, aber jeder, der sich im Handball auskennt, weiß, dass das im Prinzip nichts ist. Wir können also nicht ins Spiel gehen mit dem Ziel, dieses kleine Plus irgendwie zu verwalten“, sagt Christian Weber in seinem letzten Spiel als Trainer der HSG-Damen.