Fußball: Es ist der richtige Moment

Taulant Xhaka verkörpert wie kaum ein anderer die rotblaue Clubtreue: Im Jahr 2003, im Alter von zwölf Jahren, stieß der Mittelfeldspieler in die Nachwuchsabteilung des FC Basel. Er debütierte 2010 für die erste Mannschaft und trug in seiner gesamten Profikarriere, mit Ausnahme einer eineinhalbjährigen Leihe zu Grasshoppers Zürich, ununterbrochen das rotblaue Trikot in insgesamt 406 Pflichtspielen. Xhaka gewann mit dem FCB sechsmal die Schweizer Meisterschaft und dreimal den Schweizer Cup. Über diese Erfolge kann man nicht meckern.

In den vergangenen Wochen ist der 33-Jährige auf die sportliche FCB-Leitung zugekommen und hat in freundschaftlichen Gesprächen darum gebeten, seinen Vertrag zum Ende der Saison aufzulösen. Er habe gespürt, dass dies der richtige Moment sei, seine Karriere zu beenden und ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Aus Respekt vor dem Club und den Verantwortlichen wolle er dies bereits jetzt adressieren und so den Weg frei machen für eine frühzeitige Kaderplanung.