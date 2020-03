Fußball „Es ist ein verdammt schmaler Grat“

Zuvor sucht Baron, der derweil als Arbeitsloser gemeldet ist, einen Arzt nach dem anderen auf, reist nach München, macht verschiedene Therapien, fährt dafür auch extra nach Duisburg. Er wählt andere Behandlungsformen, spezielle Kuren. Alles jedoch ohne Erfolg. „Ich wollte einfach mit 40 nicht einen Hänger bekommen, und mich dann fragen, warum ich nicht alles versucht habe.“

Seine Entscheidung? „Für mich war klar, ich wollte kein steifes Fußgelenk, wollte noch joggen können und irgendwann mit meinen Kindern spielen“, meint Baron, der sich selbst auch nie etwas vormachte. „Ich war Fußballprofi, aber habe damit keine Millionen verdient. Vielleicht wäre die 2.Bundesliga drin gewesen, mehr aber nicht. Ich hätte nie so viel rausholen können, dass ich damit für die Zukunft abgesichert gewesen wäre.“

Aus der Jugend des FV Brombach zum SV Weil

Seine Eltern, die beiden Schwestern und natürlich auch Freundin Melanie halfen ihm in dieser Zeit sehr. „Ich war viel am Grübeln, wusste nicht so recht, was richtig oder falsch war. Aber nun bin ich froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Ich kann viel Sport machen. Wir wandern viel, ich gehe joggen, laufe bei Halbmarathons mit.“ Wobei er nach großer Beanspruchung nicht schmerzfrei ist. „Aber die Wehwehchen halten sich in Grenzen. Ich muss dann einfach halblang machen.“

Baron wechselte vom FV Brombach in der C-Jugend zum SV Weil und von dort 2005 zum SC Freiburg in den Nachwuchsbereich. In der A-Junioren-Bundesliga kickt das Talent in der Saison 2006/07 mit Daniel Schwaab, Daniel Caligiuri und Nicolas Höfler unter Trainer Christian Streich zusammen. 21 Mal streift er für die U19 das Trikot über.

Eine schwere Knieverletzung verbaute ihm dann die erste Chance, die nächste Stufe der Karriereleiter zu erklimmen. Baron kam zurück zum SV Weil und startete in der Verbandsliga unter Coach Maximilian Heidenreich durch.

„Da habe ich Gas gegeben“, schmunzelt Baron. Plötzlich sei der Kopf wieder frei gewesen, feste Vorgaben habe es keine gegeben. „Es war wie eine Befreiung, das Umfeld war nett. Und ich habe viel für mich selbst gemacht, viel trainiert“, erinnert er sich. Die Lockerheit, für die auch Coach Heidenreich steht, tut Baron gut. „Wir waren auch mal am Abend vor dem Spiel feiern, und ich habe dann drei Tore gemacht.“

Baron zeigte auf der Außenbahn seinen Gegenspielern die Sporen, mit viel Tempo und einer ausgeprägten Torgefährlichkeit spielte er sich in den Fokus des FC Basel. Bei einem Testspiel der Weiler gegen die U21 des FCB überzeugte er den anwesenden, damaligen Coach des Super League-Vertreters, Thorsten Fink. „Es lief super gut.“Am nächsten Tag rief Fink an und lud Baron zu einem Testspiel gegen Winterthur ein. „Mein Opa hat mich aus der Schule abgeholt und an das Rankhofstadion gefahren“, grinst Baron, der ins parat gelegte Trikot schlüpfte und als Rechtsaußen eine tadellose Leistung auf den Rasen zauberte.

„Der Wechsel nahm dann immer konkretere Formen an. Maxi Heidenreich hat mitgeholfen, er hat positiv über mich geredet, sich da entsprechend eingebracht“, weiß Baron und ist seinem ehemaligen Coach heute noch dankbar dafür. Baron wechselte, kickte ein halbes Jahr bei der U21, ehe er dann im Sommer 2010 im Profikader des FCB landet. „Ich bin mit den strengen Regeln besser klar gekommen, was sicher auch am Alter lag.“

Eine Saison lang im Profikader des FC Basel

Gegen den FC Thun im ersten Rückrunden-Match kam Baron, ausgestattet mit einem Ein-Jahres-Vertrag, in die Partie, machte seine ersten Minuten bei den Profis. Vorwiegend aber sammelte er Spielpraxis bei der U21. „Obwohl ich meiner Meinung nach gut trainierte. Aber es muss eben viel zusammenkommen. Da waren immerhin auch Fußballer wie Valentin Stocker, Fabian Frei, Granit Xhaka oder Xherdan Shaqiri im Team. Da kommt man nicht so einfach rein.“

Am Ende der Saison sprang der Titel heraus. Seine Einsatzzeit: 24 Minuten. „Ich bin Schweizer Meister geworden, auch wenn ich nicht viel gekickt habe. Trotzdem fand ich es schön, und einen kleinen Beitrag habe ich ja auch dazu beigetragen. Im Nachhinein schaue ich da positiv zurück. Ich durfte auf dem Balkon stehen, und der eine oder andere Fan hat meinen Nachnamen gekannt“, lacht Baron.

Die Perspektive gibt in der Saison 2011/2012 den Ausschlag zum Wechsel ins Fürstentum Liechtenstein. In der zweithöchsten Spielklasse lief es rund. Sein Debüt feierte er am 24. Juli gegen den FC St. Gallen. „Da hatte ich auch das nötige Quäntchen Glück auf meiner Seite, war im richtigen Moment an der richtigen Stelle, das Selbstvertrauen war da. Viele, die sicherlich viel mehr Talent als ich aufwiesen, haben es nicht geschafft. Es ist ein schmaler Grat“, gibt Baron zu bedenken. 35 Spiele, sieben Tore: das war seine Bilanz.

Mit dem FC Vaduz gelang der Aufstieg in die Super League. In der Spielzeit 2013/14 warf ihn die Verletzung am Sprunggelenk aus der Bahn. So wurde auch nichts aus den losen Anfragen von deutschen Vereinen. Der Karlsruher SC oder auch Heidenheim fragten nach, aber auch andere Schweizer Vereine.

Baron blieb aber in Liechtenstein. „Ich muss dem Verein dankbar sein. Er hat mich sehr unterstützt und trotz meiner Verletzung den Vertrag nochmals um ein Jahr verlängert. Und das, obwohl doch alles sehr ungewiss war“, sagt Baron. Er versuchte immer wieder, den Sprung zurück ins Team zu schaffen. Aber vergebens. Der Körper machte nicht mit.

„Nervenschmerzen sind komische Schmerzen“, erklärt er. Beim normalen Bewegen sei fast immer alles normal gewesen, doch urplötzlich habe das Sprunggelenk kein Signal bekommen. Dann bin ich eingeknickt. Sogar beim Spaziergang mit meiner Mutter“, erinnert er sich. Baron war frustriert, fühlte sich hilflos. Die Schönheit Liechtensteins sieht er nicht mehr. „Alles war negativ. Ich habe für einen halben Tag meine Schwester in Stuttgart besucht“, erzählt er. „Der Kopf spielt eine große Rolle.“ Erst vergangenes Jahr ist Baron mit seiner Freundin wieder mal in Vaduz. „Da habe ich erst wieder gesehen, wie schön es dort ist. Die Berge haben wir genossen, wir sind gewandert“, erzählt der 31-Jährige.

Damals, als keine Behandlung anschlug und die Schmerzen im Sprunggelenk die Kariere nach so kurzer Zeit schon beendeten, habe er erfahren, wie wichtig Familie und Gesundheit seien. „Alles andere kommt und geht“, erklärt Baron. „Aber das merkt man ja auch immer erst, wenn nicht alles gut ist.“ Einmal im Monat besucht er seine Eltern in Lörrach. Auch mit dem einen oder anderen Teamkollegen aus vergangenen Zeiten hat er noch sporadisch Kontakt. Mit seinen ehemaligen Weiler Spezis Christoph „Düse“ Düster und Florian „Emma“ Emmerich ist er fast täglich in Verbindung.

Baron, der das Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium in Lörrach machte, während er beim FCB an der Profikarriere feilte, baute sich voller Tatendrang sein zweites Standbein auf. „Ich wusste, Sport und Gesundheit sind mein Ding.“ Er studierte, machte nebenher den B-Schein und ist nun ausgebildeter Personaltrainer. „Ich finde es wichtig, dass man sich immer weiter fortbildet. Besonders spannend finde ich, was Menschen präventiv für ihre Gesundheit tun können“.

Heute wohnt Baron in Littenweiler, nicht weit weg von seiner alten fußballerischen Heimat, dem Möslestadion, und nur einen Katzensprung vom Schwarzwaldstadion entfernt. „Morgens, wenn ich Zeit habe und jogge, komme ich immer wieder am Trainingsplatz der Profis vorbei. Ich halte aber nicht an“, meint Baron, der sich gerne an die Zeit als Profi zurückerinnert. „Da lebt man den Moment. Das fühlt sich alles cool an. Aber so richtig hängen geblieben sind mir die negativen Erfahrungen. Von ihnen lernt man mehr für das spätere Leben“, sagt er.