Fußball „Es kann gerne so weitergehen“

In der ersten Halbzeit war das Spiel vor allem von Taktik geprägt. Binzen kam selten in die Zweikämpfe. Auggen, das nicht in Bestbesetzung antrat, machte zu wenig aus seinen Chancen. Jonathan Dischinger (29.) netzte zum 1:0 für den FCA ein. Erst nach der Pause traf Kai Baumanns zum 2:0 (48.). Danach kamen die Binzener besser ins Spiel, vor allem endlich in die Zweikämpfe. Mit mehr Spielanteilen kamen die Rothemden zu guten Chancen, was dem Trainer sichtlich gefiel. Disantos Bilanz: „Es kann gerne so weitergehen.“