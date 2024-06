Fußball: Es wird ein Spektakel

Der richtige Schritt zumrichtigen Zeitpunkt

„Mir geht’s ausgesprochen gut, bin noch entspannt. Das mit der Wehmut kommt vielleicht noch. Es ist sicher ein Einschnitt für mich, aber ich bin zu 100 Prozent sicher, dass das genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt ist. Jonny (Disanto) hat mein vollstes Vertrauen, das wird passen“, ist sich Sütterlin sicher, der für Sonntag mit einer Mega-Kulisse von rund 2000 Zuschauern rechnet. „Wir setzen auf unser Publikum. Das wird gewaltig. Daher auf diesem Wege auch schon einmal der Aufruf: „Kommt rechtzeitig!“

Klar: Nicht nur die Anhänger der beiden Mannschaften werden diese Partie mit Spannung verfolgen, sondern auch der FC Schönau sowie der SV Karsau. Denn sollte Binzen tatsächlich in die Landesliga aufsteigen, bleibt Schönau in der Bezirksliga und Karsau in der Kreisliga A-West. Die Karsauer haben tags zuvor zwar selbst die Chance, sportlich in der Liga zu bleiben, doch nach dem 2:5 im Hinspiel in Karsau gestaltet sich die Sache doch äußerst kompliziert (siehe auch nebenstehenden Bericht).