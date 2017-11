Fußball „Es wird immer schlimmer“

Es vergeht kein Spieltag in der Fußball-Bundesliga, an dem der Videobeweis nicht für Aufregung sorgt. Unser Mitarbeiter Fabian Schreiner hat sich in der Region bei Spielern, Trainern und Schiedsrichtern umgehört, wie sie zu diesem Hilfsmittel stehen.

Lörrach. Für die Fußball-Stammtische im Land gibt es aber eine beruhigende Nachricht: Der Videobeweis hat die Debatten um Schiedsrichter-Entscheidungen nicht abgeschafft. Im Gegenteil: Fußball-Deutschland streitet fast noch mehr als früher.

Thomas Hauser, Trainer des TuS Efringen-Kirchen: „Der Videobeweis ist ein Kindergarten. Wie sagt man so schön: Zu viele Köche verderben den Brei. Das ist doch lächerlich, wenn der Schiedsrichter fünf Minuten vor dem Bildschirm an der Außenlinie steht und die Szene beurteilt. Ich halte davon gar nichts. Der Unparteiische soll das wieder alleine regeln, so wie das früher üblich war.“

Tim Siegin, Stürmer des VfR Bad Bellingen: Ich finde den Videobeweis eine super Sache. Genauso wie die Torlinientechnik. Da der Schiedsrichter es oft schwer hat, in einem Sekundenbruchteil entscheidende Situation richtig zu bewerten. Außerdem greift der Videoschiedsrichter nur bei glatt roten Karten, Toren oder anderen sehr wichtigen Spielsituationen, die nicht sehr häufig vorkommen ein. Dadurch bleibt auch der Spielfluss erhalten.

Michael Schwald, Trainer des FC Zell: „Seit dem der Videobeweis eingesetzt wird, gibt es noch mehr Diskussionen. Es wird immer schlimmer. Die Schiedsrichter konzentrieren sich nicht mehr auf das Spiel, weil sie wissen, dass in Köln jemand vor dem Fernseher sitzt. Doch selbst die machen ihre Fehler. Geht es um die Frage, ob der Ball im Tor war oder nicht, könnte man einen Videobeweis einsetzen. Ansonsten ist das ganze Projekt völliger Schwachsinn!“

Lucas Eschbach, Innenverteidiger des FSV Rheinfelden: „Ich würde den Videobeweis wieder abschaffen, da die Regelung nicht klar ist, wann er angewandt werden darf. Außerdem sind die Diskussionen über eine Fehlentscheidung mehr anstatt weniger geworden. Der Volkssport Fußball sollte nicht technikgesteuert geleitet sein. Fehler sind menschlich, und dies sollte man trotz eines Millionengeschäfts nicht ändern wollen.“

Wilfried Zäh, Übungsleiter des SV Karsau: „Der Fußball hat immer von Tatsachenentscheidungen gelebt. Mit dem Videobeweis kann ich mich schwer anfreunden. Ich würde ihn abschaffen. Wenn es um solche Dinge geht, wie beim Wembley-Tor, dann könnte der Videobeweis allerdings hilfreich sein.“

Guido Perrone, Stürmer des SV Weil II: Ich sehe es mit gemischten Gefühlen, weil trotz Videobeweis zu viele Fehlentscheidungen passiert sind. Ich finde es aber gut, dass es beim Abseits funktioniert, auch wenn ich es blöd finde, gerade als Stürmer sich über ein Tor zu freuen und Minuten später aberkannt zu bekommen. Ich denke, dass es sich aber durchsetzen wird.

Ralf Brombacher, Bezirksschiedsrichter-Obmann: „Ich bin der Meinung, dass der Videobeweis Zukunft hat. Wichtig wird sein, genau zu definieren, in welcher Situation er verwendet werden darf. Wann, wo und wie sind hierbei die entscheidenden Fragen. Man müsste sich auf klare Fehlentscheidungen fokussieren. Mittelfristig wird man nicht um den Videobeweis herumkommen.“

Urs Keser, Coach der Spvgg. Brennet-Öflingen: „Derzeit macht der Fußball nur wenig Spaß. Alle Beteiligten müssen eine klare Linie haben. Nur wenn eine krasse Fehlentscheidung begangen wurde, sollte der Video-Schiedsrichter, der in Köln sitzt, eingreifen.“

Michael Flad, Offensivmann des TuS Efringen-Kirchen: Aus meiner Sicht ist es zu undurchsichtig für alle. Als Fan kann man nicht mehr jubeln, da man immer im Hinterkopf hat, dass der Videobeweis zum Tragen kommt. Und viel schlimmer finde ich die Tatsache, dass selbst mit dem Videobeweis zum Teil noch Fehlentscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig ist es für mich nicht fair, wenn der Schiedsrichter aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung das Spiel unterbindet. Das ist für die Stürmer eine nicht faire Entscheidung.