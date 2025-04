Fußball: Es wird wieder zusammengehalten

Ganz egal, wie die Saison für den SV Karsau ausgeht: Fest steht schon, dass Cliff Kiefer auch in der Saison 2025/26 die Dinkelberger coachen wird. „Ich habe ligaunabhängig zugesagt“, macht er deutlich. Trotz fünf Niederlagen in Serie - zuletzt das verrückte 5:6 in Eichsel - blickt Kiefer zuversichtlich auf die nächsten Wochen: „Die Trainingsteilnahme und Intensität ist gut. Die Stimmung trotz der Niederlagen zuletzt ebenfalls. Wenn das so bleibt und wir weitestgehend von Verletzungen verschont bleiben, bin ich überzeugt, dass der Erfolg zurückkommt. Zudem erwarte ich in Kürze wichtige Spieler im Kader zurück.“

Für den SVK geht es am Samstagabend, 18.30 Uhr, zum Gastspiel beim punktgleichen (18) Schlusslicht SV Todtmoos. Anschließend folgt das Derby gegen den FSV Rheinfelden II und das nächste Abstiegsduell mit dem FC Wallbach. „Ich glaube, dass der Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag spannend bleibt, da dieses Jahr viele Mannschaften in der Tabelle eng beieinander liegen. Klar ist, dass wir punkten müssen und am liebsten möglichst schnell.“

Der FVLB II braucht jetzt dringend Punkte

Punkte braucht auch der FV Lörrach-Brombach II. Die Grütt-Kicker empfangen am Samstag, 18 Uhr, zuhause den TuS Lörrach-Stetten II. Trainiert wird der FVLB II nun von Marc Jilg, nachdem man sich von Thorsten Meier getrennt hatte. Jilg kennt die Mannschaft bestens, spielte er doch selbst bislang sechsmal in dieser Saison für die U23. Zuvor hatte er die A-Junioren der Lörrach-Brombacher in der Verbandsliga gecoacht.