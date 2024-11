Mitleid will kein Verein, aber was der SV Herten in dieser Hinrunde an Verletzten hat, ist schon extrem. Nach der Pleite in Wittlingen ist das Kalenderjahr 2024 nun auch für Sascha Strazzerri und Giuseppe Imbrogiano gelaufen. Obendrein handelte sich Schlussmann Häusel in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte ein. „Es wird echt Zeit für die Winterpause“, sagt deshalb auch Trainer Bülent Güzel. Der Kader bleibt zum Jahresende weiterhin klein, sehr klein. Mit Spielern aus der Reserve oder der Jugend muss auch wieder an diesem Wochenende aufgefüllt werden. Der SVH bekommt es am Samstag (17.30 Uhr) zuhause an der Steinenstraße mit dem SV Buch zu tun, eine Woche später wartet am ersten Rückrundenspieltag dann noch der FC Zell. Anschließend verabschieden sich die Bezirksligisten in eine lange Pause. Gegen diese zwei Topteams gilt es für die Hertener noch einmal alles herauszuholen, um vielleicht doch noch einen einigermaßen versöhnlichen Jahresabschluss zu feiern. Denn aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten vermeintlichen Abstiegsplatz gerade einmal vier Punkte, während der Aufstiegsrelegationsplatz schon elf Zähler entfernt ist. Spitzenreiter FC Wittlingen hat zudem beinahe schon doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie die Grün-Gelben. Die nackten Zahlen klingen aus Hertener Sicht nicht schön. Doch sie sind zu begründen. Damit es im kommenden Jahr besser läuft, hofft Güzel auf den einen oder anderen Neuzugang im Winter. „Ansonsten wird es auch in der Rückrunde personell wieder sehr eng.“ Die Gäste aus Buch stehen derzeit mit 25 Zählern auf Rang fünf und können mit einem Sieg zur Spitzengruppe aufschließen. Mit bisher lediglich 17 Gegentreffern stellt der SV Buch die zweitbeste Defensive der Liga. Einzig der FC Wittlingen steht defensiv sicherer (neun Gegentreffer). Im Angriff kann sich Trainer Daniel Pietzke auf sein Angriffsduo David Armanowski (12 Treffer) und Brooklyn Lehmann (10 Treffer) verlassen. fas