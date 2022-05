Fußball Es zählen für die Blauen nur noch Siege

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Mit dem Nachholspiel am kommenden Donnerstag (Chris­ti Himmelfahrt) beim SV Bühlertal sind es noch drei Partien, die der Grenzstadtklub bestreiten darf. Ein Vorteil ist das aber nicht unbedingt, denn auch die mitgefährdeten FC Radolfzell und der FC 08 Villingen U21 sind an diesem Feiertag im Einsatz. Aktuell stehen die Weiler und Villingen U21 auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz. Und in der Oberliga Baden-Württemberg zählen neben dem FVLB auch der SV Linx und der Freiburger FC auf der Abstiegs-Kandidatenliste. Sollten sich Linx und der FFC noch retten und der Verbandsliga-Zweite den Aufstieg über die Relegationsrunde in die Oberliga schaffen, dann würden tatsächlich nur die letzten vier Verbandsliga-Klubs in die Landesliga absteigen.