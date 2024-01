Fußball: ESV Weil schlägt einen Erstligisten

Im ersten Match unterlag der ESV dem favorisierten Erstbundesligisten TSV Dachau 65 mit 1:3. Anna Hursey brachte Weil mit einem Dreisatz-Sieg gegen Alina Nikitchanka mit 1:0 in Front. Anschließend gewann Ievgeniia Sozoniuk gegen die Chinesin Yazi Liu den ersten Satz in der Verlängerung, war dann aber in den folgenden drei Durchgängen chancenlos. Sabine Winter brachte anschließend Dachau mit einem ungefährdeten 3:0-Satzsieg gegen Weils Abwehrspielerin Lea Lachenmayer mit 2:1 in Front. Im vierten Match hielt Hursey gegen Liu zwei Sätze gut mit, verlor dann aber die Sätze drei und vier klar.