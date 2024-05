Unabhängig vom Erfolg der deutschen Mannschaft stellt sich die Fußball-EM als Millionengeschäft - ja sogar als Milliardengeschäft - heraus. Denn die Europäische Fußball-Union UEFA erwartet durch die Europameisterschaft Einnahmen in Höhe von gigantischen 2,4 Milliarden Euro, wie aus einem Budgetbericht hervorgeht. Im Gegenzug entrichten die UEFA beziehungsweise vielmehr ihre Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit der EM im Sommer nach eigenen Angaben Steuern in einer geschätzten Höhe von 65 Millionen Euro in Deutschland - wobei die UEFA als gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Schweiz demnach hierzulande keiner Steuer auf den mit der EM verbundenen Einnahmen, einschließlich der Einnahmen aus der Kommerzialisierung von Medien, Sponsoring und Lizenzrechten, unterliegt.

Umstritten ist in Deutschland eine mögliche Steuervergünstigung darüber hinaus im Zuge der EM. Eine Befreiung von der Einkommensteuer sei in bestimmten Fällen möglich, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Inwieweit es eine Steuervergünstigung tatsächlich gibt, dazu machte das Bundesfinanzministerium keine konkreten Angaben - und führte als Begründung das Steuergeheimnis auf. "Steuervergünstigungen für internationale Sportveranstaltungen in Form von Regierungsgarantien werden allerdings seit Jahren ausgestellt und stellen regelmäßig auch internationale Praxis vieler Staaten dar. Sie werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Rechtslage erteilt."