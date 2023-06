Fußball-Europameisterschaft Kanzler Scholz: Heim-EM 2024 als "Fest in Europa"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erinnerte an das Sommermärchen der Heim-WM vor 17 Jahren. "So wie wir es 2006 schon mal gemacht haben, wollen wir es nächstes Jahr auch halten. Wir richten ja immer den Blick auf den Profifußball, aber die Begeisterung muss auch überschwappen in den Amateurbereich", sagte er. "Wir erhoffen uns eine Sogwirkung für unseren Sport, die Kinder und Jugendlichen sollen in die Vereine kommen." Turnierdirektor Philipp Lahm sprach von einer großen Chance, "in den Krisenjahren, in denen wir stecken, Europa zu stärken".