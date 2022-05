Fußball-Europapokal UEFA-Reform: Mehr Spiele, mehr Teilnehmer, mehr Geld

Wenn denn diese monatelang höchst umstrittene Reform der Champions League schon in Kraft getreten wäre, und wenn der FC Bayern und Borussia Dortmund sich besser angestellt hätten - ja, dann würde auch der Bundesliga-Fünfte in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen. In dieser am Wochenende mit Entscheidungen bei den Europapokalplätzen endenden Spielzeit bleibt es aber zunächst dabei: Die UEFA-Reform kommt 2024 - und damit verbunden die Frage, wer so viel Fußball gucken soll.

Die Zahl der Spiele

"Mehr Teilnehmer und mehr Spiele führen eben nicht zwangsläufig zu mehr Begeisterung und einer höheren Qualität", sagte Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, nachdem die UEFA-Exekutive am Dienstag in Wien letzte Details der Teil-Revolution beschlossen hatte. Der 60-Jährige meinte das durchaus positiv, weil die Anzahl der Vorrundenspiel pro Team in der Königsklasse - es sind dann 36 statt bislang 32 - von den zunächst geplanten zehn auf acht reduziert wurde. Gespielt wird nicht mehr in Gruppen, sondern in einem Ligasystem. In der Champions League bedeutet das trotzdem 64 Spiele mehr.