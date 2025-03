LÖRRACH. Das 0:5 bei der SG FC Wehr-Brennet hat der FC Hauingen schnell wieder abgehakt. „Wehr war uns am vergangenen Sonntag überlegen und das Ergebnis war auch in der Höhe korrekt. Da wir unsere Pflichtsiege gegen Jestetten und Waldshut eingefahren haben, gibt es aber aktuell auch keinen Grund, lauter zu werden“, sagt Trainer Mick Fahr vor dem Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den FC Schönau. Für einen Aufsteiger sei der FCH voll im Soll, betont der Übungsleiter. „Wir sind im ‚grünen Bereich‘.“ Sieben Punkte haben die Hauinger Vorsprung auf den ersten vermeintlichen Abstiegsplatz. Personell sieht es wieder besser aus als noch vor Wochenfrist. Ausfallen werden allerdings definitiv Thomas Schreiber und Leon Jansen. Beide haben mit Knieproblemen zu kämpfen. Bis Sonntagabend hat Schönaus Trainer Manfred Knobel gebraucht, um die bittere 1:2-Heimniederlage gegen Waldhaus tags zuvor zu verdauen. „Natürlich ist mit dieser Pleite jetzt nicht gleich alles schlecht, aber das Spiel hat gezeigt, dass, wenn man nicht bereit ist, alles zu geben, man solche Spiele dann eben auch nicht gewinnt.“ Selten haben die Kicker vom Oberen Wiesental in der jüngeren Vergangenheit auf einem Naturrasen gespielt. Am Samstag wird das mal wieder der Fall sein. FCS-Coach Manfred Knobel rangiert mit seinem Team im Moment gerade noch vor der Abstiegszone.