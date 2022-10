Fußball Fassungslosigkeit und Verzweiflung

Durch den plötzlichen Leistungsabfall der Hausherren motiviert, fanden die Gäste plötzlich zu ihrem Spiel. Als in der 81. Minute auf der linken Seite sich kein Lörracher im Stande fühlte, den Angriff der Denzlinger zu unterbinden, passierte, was passieren musste.

Erdem Bayram spielte sich irgendwie durch die Abwehr des FVLB und erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3. Und als sich zwei Minuten später Erich Sautner den Ball zum Freistoß zurecht legte, wusste jeder im Stadion, dass der Ball nur ein paar Sekunden später im Netz des Lörracher Tores landen würde. Torhüter Simon Klein war bei diesem Kunstschusss machtlos. In der ersten Halbzeit hatte Klein einen ähnlich gefährlichen Freistoß noch entschärft, doch hier gab es nichts mehr zu halten.

Entsprechend groß war die Ratlosigkeit bei Cheftrainer Tiziano Di Domenico und seinem Co.-Trainer Antonio Ratto. „Ich war 70 Minuten lang zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben auch nicht so viel zugelassen. Die individuellen Fehler waren heute einfach zu viel. Das hatten wir so nicht gehabt in den letzten Wochen“, lautete das Fazit des Cheftrainers. „Das ist schade. Denn dadurch sind die Aktionen vom Gegner erst gekommen. In der letzten Viertelstunde muss man dann echt sagen, dass wir zum Glück noch 3:3 spielen.

Das einzig positive, was man auf Seiten der Lörracher sehen kann: Es war nach den Niederlagen in den letzten Wochen endlich mal wieder ein Punktgewinn. Doch es war definitiv mehr möglich als nur ein Punkt. „Wenn man 3:1 führt, dann will man aber auch mehr“, so Di Domenico. „Wenn du wochenlang nicht gewinnst, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei. Es ist keine körperliche Sache.“ Nun geht es bereits morgen im Grütt in einem Nachholspiel gegen den FC Teningen. Im Pokal war der FVLB zum Saisonbeginn in Teningen sang- und klanglos ausgeschieden,