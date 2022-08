Fußball Fast eine Binzener Blamage

Eng ging es am Freitagabend auch auf dem Kunstrasenplatz des TuS Lörrach-Stetten zu. In einem Duell auf Augenhöhe setzte sich Bezirksligist FC Wittlingen erst in der ersten Minute der Nachspielzeit gegen den gastgebenden A-Kreisligisten durch. Den Treffer erzielte Patrick Streule. Nach einer Roten Karte für Marco Disanto spielte der TuS mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, die Stettener aber die besseren Chancen. Ich trauen in der kommenden Kreisliga A-Spielzeit eine Menge zu“, so der Kommentar von Wittlingens Trainer Fabio Muto, der sich Mitte der zweiten Halbzeit selber einwechselte. Die Auslosung will es so, dass in der zweiten Hauptrunde am kommenden Wochenende die Wittlinger beim TuS Binzen antreten müssen.