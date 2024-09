Zwei junge spielstarke Teams standen sich am Sonntagmorgen bereits ab 11 Uhr gegenüber. „Wer noch geschlafen hat, der hat etwas verpasst“, sagte Thorsten Szesniak nach der Begegnung. Der Trainer des FVLB konnte zu Beginn gleich einige gelungene Aktionen beobachten. Nach Eckbällen auf beiden Seiten, war es ein Schuss von Robin Hinrichsen aus gut 16 Metern, der an die Latte klatschte und bei zehn Metern Aron Leisinger gelangte, der das Spielgerät nur noch zum 1:0 (15.) einschieben musste. Allerdings konnte die Szesniak-Elf diesen Schwung nicht weiter mitnehmen. Das Tor habe beim FVLB einfach „nicht gezündet“. Es gelang nicht, dem Spiel einen Stempel aufzudrücken. Stattdessen glich Domagoj Sinka mit einem Schuss (25.) aus, und nach der Halbzeit erhöhte Kazbek Ulubiev (59.) mit seinem Schuss auf 2:1 für die Hausherren. Szesniak hatte zur Halbzeit Jack-Emanunel Akuegwi für Ihab M’Kadmi und Mirco Böhler für Thai Bao Nguyen gebracht. Jack, um im Sturm die Bäller länger zu halten, weil Nguyen zwar schnell und in der Tiefe gefährlich sei, dies aber nicht mehr zielführend war. Böhler brachte mehr Sicherheit. „Wir gewinnen als Team mit 18 Mann“, meinte Szesniak, das könne für einzelne auch einmal schmerzhaft sein. Ab der 70. Minute gewann der FVLB die Oberhand, hatte aber Glück, dass für den FFC ein Abseitstor (82.) nicht gegeben wurde. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Johannes Binkert glich zum 2:2 (89.) aus. „Es gab keinen Jubel, die Jungs wollten den Sieg“, so Szesniak. Dann wurde Alija Kapidzija in der Nachspielzeit im 16-er gefoult. „Alija trat als Gefoulter selbst an und hat verwandelt“, berichtet der Coach (90.+2), der befand, dass die Mentalität seiner Elf am Ende belohnt wurde, trotz einer nicht gänzlich überzeugenden Leistung.