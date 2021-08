Fußball Favorit nimmt die Sache ernst

In der 21. Minute ging Hausen in Front. Kaltenbach hatte abgezogen und SF-Keeper Nils Lehmann nur das Nachsehen. Und in der 34. Minute war es wieder Kaltenbach, diesmal mit einem feinen Freistoßschlenzer, der das 2:0 klar machte. Zuvor war der sehr agile Muhammed Aslan vor der Strafraumgrenze gefoult worden.

Schliengen verteidigte mit Mann und Maus und konnte kaum einmal entscheidend für Entlastung sorgen. Hausen spielte umsichtig, hatte viel Ballbesitz und die Partie jederzeit fest im Griff.

Dieses Bild änderte sich auch nach Wiederbeginn nicht. Aslan über Außen, Querpass auf Leon Friedrich – Tor (0:3, 56.). Spätestens jetzt war klar, dass die Sportfreunde keinen Überraschungscoup landen werden.

Im Gegenteil. Die Hausherren luden ihren Gegner diesmal gar zum Toreschießen ein. Die Fehler häuften sich. Aslan traf in der 62. Minute zum 4:0, dann steuerte SF-Akteur Mirco Imm in der 70. Minute noch ein Eigentor bei (5:0). Für den Schlusspunkt war Kaltenbach zuständig, der mit seiner Körperlichkeit Sinnbild des Hausener Auftritts in Schliengen war. Er besorgte in Minute 81 das 6:0. Das war gleichzeitig der Endstand.