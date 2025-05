Fußball: Favoriten kämpfen sich ins Endspiel

FC Zell – FC Hauingen 2:1 (0:1). – Es waren wichtige fünf Minuten, die den FC Zell zum Erfolg über den FC Hauingen brachten. Nur fünf Minuten nach dem Fabrice Neto Loureiro für die Wiesentäler ausgeglichen hatte (67.), schoss Michael Kuttler die „Schwaneölf“ in Führung (72.). Bereits im ersten Durchgang erarbeitete sich das Team von Michael Schwald ein optisches Übergewicht, was die Zeller aber nicht in einen Treffer ummünzen konnten.

So war es auf der Gegenseite Maximilian Maier, der die Kreisstädter mit einem sehenswerten Schlenzer mithilfe des Innenpfostens in Führung brachte (20.). Der wenig beschäftige FCZ-Keeper Christian Rapp war bei Maiers Schuss ohne Abwehrchance. Noch in Durchgang eins erspielten sich die Hausherren in Folge des Rückstandes beste Chancen, scheiterten aber immer wieder am Hauinger Schlussmann David Vogt.