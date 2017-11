Fußball Favoritenschreck schlägt zu

Von Fabian Schreiner

Der Favoritenschreck hat wieder zugeschlagen: Pa­trick Streule und der FV Degerfelden sind in prächtiger Verfassung und kletterten am vergangenen Wochenende gar auf einen einstelligen Tabellenplatz. Tunahan Kocer ließ überdies den Spitzenreiter durch ein spätes Tor in Todtnau jubeln.

Lörrach. Lange Zeit sah es am Sonntagnachmittag danach aus, dass der SV Herten die erste Saisonniederlage einstecken muss. In der Schlussviertelstunde demonstrierten die Schützlinge von Coach Thorsten Szesniak dann aber ihre ganze Klasse und drehten die Partie zu ihren Gunsten. „Die Schlussphase war sehr rasant. Auch der SV Todtnau hatte seine Siegchancen“, lässt Hertens Sportchef Matthias Tröndle wissen. Patrick Bosl markierte in der ersten Hälfte die Todtnauer Führung.

Zuvor musste die Begegnung im Südschwarzwald für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Ein Sturm zog über Todtnau. Anschließend hielt Todtnau stark dagegen. In der 77. Minute war dann Bastian Eschbach zur Stelle. Er traf zum Ausgleich. „Wenn wir konsequent sind, treffen wir schon viel früher. Wir haben hochkarätige Einschussmöglichkeiten ausgelassen.“ Als sich viele schon mit einem Remis abgefunden hatten, netzte Kocer zum 2:1 für die Gäste ein. „Letzten Endes hat der Wille und die Mentalität den Ausschlag für den Sieg gegeben“, macht Tröndlin deutlich.

Selbst zwei Spielunterbrechungen hinderte den FV Degerfelden nicht daran den nächsten Heimsieg einzufahren. Am Ende schlug ein 2:0 gegen den FC Hauingen zu Buche. Damit verbesserte sich die Streule-Elf auf den achten Tabellenplatz. Als Außenseiter fühlt sich der FVD einfach wohl in dieser Spielzeit. Nach Haltingen und Lörrach-Stetten musste nun auch der FC Hauingen dran glauben. „Die Mannschaft macht derzeit eine enorm positive Entwicklung durch“, freut sich Spielausschuss-Vorsitzender Hartmut Greschek. Daniel Aguirre traf kurz nach dem Pausentee zum 1:0. Jan Steininger erhöhte zwanzig Minuten später auf 2:0. „Schon in der ersten Halbzeit haben wir zwei dicke Chancen.“ Einziger Wermutstropfen: Denker und Lenker Patrick Streule sah zehn Minuten vor dem Ende die Gelb-Rote Karte. Damit ist er am kommenden Wochenende gesperrt.

Dank Cedric Kubicki entschied der SV Weil III das Hochrhein-Derby gegen den FV Lörrach-Brombach III mit 2:1 für sich. Der Offensivmann verwertete zwei Minute vor dem Ende ein Zuspiel von Lucas Albiker.

„In den letzten Spielen haben wir uns aufgerafft“, betont Weils Betreuer Rene Gentner. Zunächst starteten die Gastgeber denkbar schlecht in die Partie. Der Weiler Alessandro Parente bekam den Ball ans Knie und traf so ins eigene Tor. Die Blau-Weißen ließen sich davon aber nicht unterkriegen. Albiker glich in der zweiten Halbzeit aus - 1:1. Der Rest ist bekannt... Trotz des Sieges bleibt Gentner auf dem Boden: „Wir backen dennoch aber weiterhin kleinere Brötchen“. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aktuell lediglich zwei Zähler.