Fußball Favoritensiege am Dienstagabend

Auch wenn es nach wie vor Anspruch des FC Wittlingen ist, Dinge auf dem Rasen spielerisch zu lösen, haben die Akteure auf dem Platz es mittlerweile verinnerlicht, auch mal robust dagegenzuhalten. Das bekamen auch die Gäste der SG Mettingen/Krenkingen zu spüren. „Die Leistung der Mannschaft erfüllt uns als Trainer schon mit Stolz.“ Die Kandertäler versuchen es immer spielerisch zu lösen, haben es aber mittlerweile auch verstanden, das körperliche Spiel der Gegner anzunehmen.

Nur selten kamen die Gäste vor das Wittlinger Tor. Daher suchten sie meistens ihr Heil in Fernschüssen, die aber wirkungslos waren, da die Hausherren den Spielaufbau der SG immer wieder konsequent störten.

„Was mich ein wenig stört, ist das Gegentor. Ich hätte schon gerne Zu-Null gespielt“, meinte Muto lachend nach dem Spiel. Wittlingens Torhüter Betim Berisha hat sich zum Ende der Partie hin noch unglücklich im Rückenbereich verletzt, konnte aber nicht mehr ausgewechselt werden. Den Gegentreffer in der Nachspielzeit konnte der bis dahin souverän agierende Schlussmann nicht verhindern.

VfR Bad Bellingen – FC Schönau

Ohne viel Glanz, aber erfolgreich agierte der VfR Bad Bellingen im ligainternen Duell gegen den FC Schönau. „Es war ein umkämpftes Spiel, das spielerisch nicht auf einem hohen Niveau war“, lautete das Fazit von Bellingens Cheftrainer Thomas Wachenheim. „Aber wir waren heute einfach etwas bissiger in den Zweikämpfen.“ Giuliano Bartolotta hatte die Gastgeber bereits nach 16 Minuten in Führung gebracht und sorgte so für etwas mehr Sicherheit beim VfR. Etwas kurios fiel der Treffer zum 2:0. Schönaus Schlussmann Philipp Georg hielt nach einem Freistoß von der Strafraumkante zunächst mehrfach bravourös, war dann aber beim Schuss von Laurenz Hiller machtlos.

In der zweiten Halbzeit ließen die Bellinger nichts mehr anbrennen, erarbeiteten sich immer wieder gute Möglichkeiten, nutzten diese aber nicht konsequent genug aus. Erst als Tim Schillinger in der 83. Minute das 3:0 erzielte, war die Partie entschieden.

Der FC Schönau erwies sich über die gesamten 90 Minuten durchaus als ebenbürtiger Gegner, der dem Landesligaabsteiger das Leben immer wieder schwer machte. „Ich würde nicht sagen, dass wir heute die schlechtere Mannschaft waren“, so Schönaus Cheftrainer Christian Lais. „Wir haben meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit und auch zum Teil in der zweiten Halbzeit mehr für das Spiel getan.“

Nur in der Offensive wollte es den Wiesentälern nicht gelingen, Akzente zu setzen. „Die anderen haben drei, vier Chancen und nutzen diese. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass es einen Klassenunterschied gab.“ Lais war sich nach dem Aus im Pokal sicher, dass seine Mannschaft auf den Leistungen aufbauen wird und dass es dann auch in der Liga bald wieder zu Erfolgen kommt.

„Der Pokal ist eh nur ein Zubrot, das wir gerne mitgenommen hätten.“ Allerdings musste Lais im Vergleich zum Sonntag auch sechs Spielerausfälle kompensieren. „Wenn diese Ausfälle dabei gewesen wären, hätte es vermutlich anders ausgesehen.“

VfB Waldshut – FC Steinen-Höllstein

Die Hoffnungen, des FC Steinen-Höllstein beim VfB Waldshut für eine Überraschung zu sorgen, waren nicht von langer Dauer. Immerhin brachte Björn Gutjahr seine Mannschaft in Führung. Doch nur drei Minuten nach dem 1:0 für den Kreisligisten glich Waldshut durch Nexhdet Gustranaj aus. In der zweiten Halbzeit singen die Hausherren dann durch Gustranaj in Führung und bauten diese konsequent aus.

Am gestrigen Mittwochabend spielten der FC 08 Tiengen und die SG FC Wehr-Brennet den vierten Teilnehmer der Vorschlussrunde aus. Die Partie war zum Redaktionsschluss noch nicht beendet.