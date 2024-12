Der 22-jährige Torhüter, hinter Stefan Lauer und Kevin Holzer die Nummer drei, schließt sich in der Winterpause dem Landesligisten VfR Bad Bellingen an. FCA-Sportchef Björn Giesel bestätigte den Transfer auf Anfrage. Vitacca will beim VfR Spielpraxis sammeln, nachdem er in der aktuelle Saison in der Auggener Verbandsligamannschaft kein Spiel bestritten hat. Deren drei Begegnungen waren es in der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A aktiv ist. Nach dem FC Neustadt, VfR Hausen a. d. Möhlin und eben Auggen ist der VfR Bad Bellingen Vitaccas vierte Aktivstation. „Für die Freigabe erhalten wir von Bad Bellingen 1500 Euro“, informierte Giesel. Beim VfR muss sich Vitacca dem Duell mit Stammkeeper Oguz Ozan stellen. nod