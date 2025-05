Der FC Auggen hat sich einen echten Kracher-Transfer gesichert. Der 9-fache lettische Nationalspieler Daniels Ontuzans wird sich im Sommer dem FC Auggen anschließen. Er kommt vom saarländischen Regionalligisten FC Homburg. Der 25-jährige Ontuzans hat seine fußballerische Ausbildung in allen Jugendmannschaften des FC Bayern München genossen und war daraufhin als Profi in der 3.Liga bei Bayern München II und dem SC Freiburg II aktiv. Vor dem FC Homburg spielte er außerdem bei FK RFS Riga in der ersten lettischen Liga. Nun zieht es Ontuzans ins Markgräflerland, wo er künftig im Bidirex-Sportpark auf Torejagd gehen will. „Daniels wird uns mit seinem tollen Charakter aber auch als Top-Fußballer ungemein weiterhelfen. Wir sind froh, solch einen Hochkaräter vom FC Auggen überzeugt zu haben“, so Björn Giesel, Sportlicher Leiter des Verbandsligisten.