Schneider hörte im Sommer auf, nachdem er die Rebländer als Vizemeister beinahe in die Oberliga geführt hätte. Der versierte Fußballtrainer wird die Mannschaft zunächst einmal bis zum Winter betreuen. Es besteht aber die Option, den Verbandsligisten bis zum Saisonende zu coachen, wenn es seine beruflichen Verpflichtungen zulassen. „Wir sind sehr, sehr froh, dass der Marco uns als Trainer zur Seite steht. Ihm traue ich zu, dass er mit der Mannschaft wieder an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen kann. Auch die Spieler freuen sich sehr über seine Rückkehr“, fühlt sich auch Sportchef Björn Giesel von einer Zentnerlast befreit. Schon am Samstag im Heimspiel gegen den Türk SV Singen wird Schneider an der Seitenlinie stehen. Keine Frage: Die Leistung bei der Niederlage in Waldkirch wird nicht reichen, um dem starken Aufsteiger Paroli zu bieten. Die Partie wird am Samstag ab 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im FCA-Stadion ausgetragen.