Fußball: FC Auggen verpatzt die Generalprobe

Dabei starteten die Hausherren eigentlich vielversprechend in die Partie und waren in den Anfangsminuten die deutlich aktivere Mannschaft. Nach einer schönen Kombination über Sturmtank Bastian Bischoff und den flinken Niklas Pauchet kam Letzterer aus halblinker Position zum ersten Abschluss der Partie (4.). In der Folge setzten sich die Auggener in der Hälfte der Gäste fest und kamen vermehrt zu Halbchancen.

Zwei Strafstöße binnen zehn Minuten

Nach einer halben Stunde fand auch der FC Waldkirch besser in die Begegnung und kam zu ersten Torannäherungen. Just in dieser Phase zeigte Schiedsrichter Josef Mourad aber nach einem strafbaren Foulspiel an Auggens Bastian Bischoff auf den Punkt. Moritz Walther schnappte sich die Kugel und erzielte aus elf Metern die 1:0-Führung für den FC Auggen (37.).