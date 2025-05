Der FC Auggen kann seine ersten beiden Neuzugänge für kommende Runde verzeichnen. Mit dem 28- jährigen Rückkehrer Marco Anlicker vom FC Teningen und dem 22-Jährigen Maximilian Disch vom Bahlinger SC kommen zwei Mittelfeldspieler in den Bidirex-Sportpark. Anlicker spielte bereits zwischen 2017 und 2020 für den FC Auggen, bevor es ihn zum Freiburger FC und zum FC Teningen zog. Maximilian Disch lief in der aktuellen Spielzeit für die Regionalliga-Reserve des Bahlinger SC in der Landesliga auf. Zuvor war er beim SV Endingen aktiv. „Beide Jungs passen mit Ihrer Spielweise und ihrer Persönlichkeit ideal zum FC Auggen. Die beiden werden uns sehr gut tun, wir freuen uns auf Sie“, so Björn Giesel, der sportliche Leiter des FC Auggen.