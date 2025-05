Fußball: FC Auggen will in die Geschichtsbücher

„Das ist ein einmaliges Erlebnis und für einen kleinen Verein wie uns, die Leute drum herum sowie das Dorf ein absolutes Highlight“, betonte FCA-Kapitän Steffen Reinecker auf der Pressekonferenz zum bevorstehenden Pokalfinale. Im ganzen Team des FC Auggen „überwiegt absolut die Vorfreude.“ An der Spielvorbereitung will der FC Auggen angesichts des Duells mit dem Bahlinger SC nichts verändern. „Wir bereiten uns auf dieses Spiel vor, wie auf alle anderen Spiele auch“, erklärt der Auggener Übungsleiter Marco Schneider und fügt an: „Die individuelle Qualität des Bahlinger SC ist sicher höher. Wir müssen an diesem Tage die bessere Mannschaft, das bessere Kollektiv sein.“

Yannick Häringer will sich mit dem Pokalsieg verabschieden

Einer, der beim Bahlinger SC unbestritten genau jene individuelle Qualität besitzt, ist Kapitän Yannick Häringer, der nach vielen Jahren beim BSC sein letztes Pflichtspiel für die Kaiserstühler absolvieren wird. Zuletzt standen Häringer und der Bahlinger SC 2015 im Pokalendspiel. „Es ist eine Riesensache wieder im Finale zu stehen“, so der BSC-Kapitän, der sich den Qualitäten des FCA bewusst ist. „Wir sind gewarnt und wissen um die Stärke des FC Auggen“.