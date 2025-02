Fußball: FC Basel erklimmt den Thron

Torhüter Hitz muss in der Kabine bleiben

In der Halbzeitpause gab es einen erneuten Weckruf für den FCB. Torwart Marwin Hitz, der in der aktuellen Saison so oft einen sicheren Rückhalt darstellte, musste verletzt in der Kabine bleiben. Allerdings machten die Rotblauen auch im zweiten Durchgang da weiter, wo sie aufgehört hatten, und es folgte beinahe der gleiche Ablauf des ersten Tores in Minute 57. Kevin Carlos fiel im Strafraum, es gab Elfmeter und Xherdan Shaqiri verwandelte. Diesmal entschied sich der FCB-Kapitän aber für die linke Ecke und brachte die „Bebbi“ in Führung.