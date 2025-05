Fußball: FC Basel lässt nicht locker

Am Mittwochabend fuhr das Team von Fabio Celestini einen 3:2-Auswärtssieg bei Lausanne-Sport ein. Das Spiel begann mit einer fairen Geste der Hausherren, so standen diese dem frisch gebackenen Meister beim Einlaufen Spalier. Keine Viertelstunde später zeigten die Hausherren aber, dass die den „Bebbi“ keine weiteren Geschenke machen wollten und gingen früh mit 1:0 in Führung. Jamie Roche traf mit einem Volley ins Basler Tor (12.).

Kevin Carlos zeigt sich in toller Form

Die Gäste ließen in der Folge aber nicht locker und gingen nach dem Doppelpack von Kevin Carlos binnen elf Minuten sogar mit einer Führung in die Halbzeitpause (19./30.). Als Flügelflitzer Benie Traoré zehn Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:1 erhöhte schien die Partie entschieden. Der FCB kontrollierte das Geschehen über weite Strecken, musste aber knappe zehn Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer hinnehmen. Kaly Sène verkürzte in der 78. Spielminute auf 2:3 aus Sicht der Gastgeber.