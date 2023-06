Fußball, FC Basel Torhüter-Trio in Basel bleibt bestehen

Der Baselbieter Nils de Mol stieß als Junior vom SV Muttenz zum FC Basel 1893 und durchlief anschließend mehrere Nachwuchsstufen, bis er via FCB-U21 auch in den erweiterten Kader der ersten Mannschaft kam. Im Oktober 2020 wechselte er leihweise zum FC Wil in die Challenge League, wo er später fix übernommen wurde. Im Juli 2022 kehrte er als dritter Torhüter wieder zum FCB zurück und bildete in der vergangenen Saison mit Hitz und Salvi das Rotblau-Goalietrio. Zu einem Pflichtspieleinsatz in der ersten Mannschaft kam der 22-Jährige bisher nicht, dafür stand er 16-mal für die FCB-U21 im Einsatz. Nun wurde Nils de Mols Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Auch der Aargauer Tim Spycher ist ein hoffnungsvolles Torhütertalent aus der Nachwuchsabteilung des FCB. Zuletzt war er für ein Jahr in die Challenge League an den aktuellen Super-League-Aufsteiger Yverdon Sport ausgeliehen, wo er aber nicht zu Spielpraxis im gewünschten Ausmaß kam. Nun wechselt der 19-Jährige leihweise für ein Jahr zum FC Baden, der soeben in die Challenge League aufgestiegen ist.