Fußball: FC Basel: Trendwende muss her

Andererseits gelang es den „Bebbi“ nicht, den Abgang von Stürmer Thierno Barry (21) an den FC Villareal für knapp über zehn Millionen Euro zu kompensieren. Als bestes Beispiel dienen die letzten beiden Niederlagen gegen den FC Luzern und den FC Zürich, bei denen die Basler jeweils keinen Torerfolg verbuchten. Mit Thierno Barry wechselte nach den ersten Saisonspielen ein weiterer Schlüssel den Verein, nachdem es bereits im Sommer Renato Veiga (21) an die Stamford Bridge zum FC Chelsea zog. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch hat der FC Basel nun große Probleme, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. FCB -Cheftrainer Fabio Celestini steht nun vor der Aufgabe, dem Basler Angriffsspiel mehr Tiefe zu verleihen und das Offensiv-Trio Xherdan Shaqiri, Albian Ajeti und Bénie Traoré so aufeinander abzustimmen, dass man auch ohne Barry gefährlich werden kann.