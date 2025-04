Mick Fahr und der FC Hauingen: Das passt einfach. Die gemeinsame Zusammenarbeit wurde nun für ein weiteres Jahr verlängert. „Ich habe mich für ein weiteres Jahr beim FC Hauingen entschieden, obwohl ich Anfragen aus der Bezirksliga und der Kreisliga A hatte. Der FC Hauingen ist mir mittlerweile extrem ans Herz gewachsen“, sagt Fahr. Außerdem möchte der 46-Jährige mithelfen, den Fluch des verflixten zweiten Jahres zu durchbrechen. „Der FC Hauingen ist in seiner bisherigen Bezirksliga-Historie jeweils nach zwei Jahren Zugehörigkeit wieder abgestiegen. Das wollen wir ändern.“ Fahr kam 2016 aus Stetten nach Hauingen. Zunächst hatte der ehemalige Angreifer ein Jahr die zweite Mannschaft trainiert, bevor er das Zepter bei der „Ersten“ übernahm. Im vergangenen Jahr gelang dem FCH dann endlich die Rückkehr in die Bezirksliga. Die Hauinger bekommen es am Samstag, 15.30 Uhr, zuhause mit den SF Schliengen zu tun. Zwei Tage später trifft die Fahr-Elf dann im Pokal-Viertelfinale auf Wutöschingen. Aufgrund des großen Programms um Ostern ist es auch gut möglich, dass Mike Rietz weitere Minuten bei den Aktiven sammeln kann. Der Jugendspieler hatte am vergangenen Wochenende in Stetten debütiert und sogar gleich getroffen. „Mike wird punktuell bei uns trainieren und auch punktuell zu den Spielen dabei sein. Allerdings bleibt er bis Sommer in erster Linie Spieler der A-Jugend. Wir möchten ihm die Möglichkeit geben, sich langsam an den Aktivbereich zu gewöhnen. Daher ist er nun hin und wieder bei uns dabei“, erklärt Fahr. Nach den beiden außerplanmäßigen Operationen am lädierten Knie (wir berichteten) durfte Yannick Klucker am Mittwoch die Klinik wieder verlassen. Die Eingriffe hat der 24-jährige Schliengener Coach soweit gut überstanden. Am Wochenende wird Klucker dann wohl auch mit von der Partie sein.