Der FC Kandern vermeldet seinen zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Von der U19 des FC Auggen zieht es den Mittelfeldspieler Linous Brohammer in die Au. „Linous war bereits in der Jugend für den FCK aktiv. Nun kommt er nach einigen Jahren in der Jugend der Rebländer zurück in die Au. Wir freuen uns einen weiteren jungen, motivierten Spieler für unsere 1. Mannschaft gewonnen zu haben“, so FCK-Sportchef Luca Kern. Für die SG Auggen kam Brohammer in der laufenden Spielzeit der A-Junioren Bezirksliga Freiburg 16 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer und legte zwei weitere auf.