Fußball: FC Wittlingen schlägt spät zu

Etienne Walch (grünes Trikot) fällt Patrick Streule im Strafraum. Foto: Hannes Brenneisen

Nach dem Seitenwechsel brachte vor allem die Einwechslung von Patrick Streule mehr Zug ins Offensivspiel. Streule war es auch, der in der 57. Minute geschickt in den Zeller Strafraum eindrang und von Etienne Walch gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß setzte FCW-Kapitän Arian Palatini in die untere linke Ecke zum umjubelten 1:0 (58.).