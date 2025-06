Nachdem seit vergangenem Wochenende die Klarheit besteht, dass der FC Wittlingen in der kommenden Saison in der Landesliga, Staffel II, an den Start gehen wird, hat der Verein nun seinen zweiten Neuzugang bekanntgegeben. Mit Arjanit Berisha verstärkt ein Offensivspieler die Mannschaft aus dem Kandertal. Berisha war für den VfR Bad Bellingen und den FV Lörrach-Brombach überbezirklich aktiv, bevor es ihn zuletzt als Co-Trainer zur SG Vögisheim-Feldberg zog. „Arjanit ist ein schneller, dribbelstarker Flügelspieler der die Variabilität in der Offensive erhöhen wird“, führt der sportliche Leiter Francesco Falanga die Vorzüge des Neuzugangs auf.