Auf der Zielgeraden der Spielzeit 2024/2025 arbeitet Bezirksliga-Spitzenreiter FC Wittlingen bereits am Kader für die neue Spielzeit. Vom SV Herten zieht es Ivan Atlija zum FCW. Der 25-Jährige hat beim FSV Rheinfelden bereits Landesligaluft schnuppern dürfen und war auch beim SV Herten ein wichtiger Bestandteil des Mittelfelds. In der aktuellen Spielzeit kommt Atlija in 18 Partien auf einen Treffer und fünf Torvorlagen. „Nach guten Gesprächen mit Sportchef Luigi Squillace und dem Sportlichen Leiter Francesco Falanga konnte Ivan Atlija vom Konzept der ersten Mannschaft des FC Wittlingen überzeugt werden“, heißt es seitens des FC Wittlingen.