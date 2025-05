Fußball: FC Zell erschüttert Primus FC Wittlingen

Zell kommt deutlich verbessert aus der Pause

Urplötzlich rappelten sich die Gastgeber, bis dato kaum vor dem Gästetor in Erscheinung getreten, auf und kamen zu guten Abschlussmöglichkeiten.

Leon Boos und Sebastian Rupp verpassten beste Einschusschancen um den FCZ in Front zu bringen. Dies geschah dann aber in der 70. Minute, als Akeem Gerspacher einen gut getretenen Freistoß von Jonas Krumm in die Maschen köpfte. Die viel umjubelte Zeller Führung konnte der FCW, dem ab Minute 60 weitestgehend die Durchschlagskraft fehlte, nicht mehr kontern.

Die Zeller feiern ihren Torschützen Akeem Gerspacher (rechts). Foto: Hannes Brenneisen

„Durch unsere Ausfälle habe ich nicht zwingend an einen Sieg geglaubt. Die Mannschaft hat sich reingebissen und den Kampf super angenommen“, sagte ein zufriedener FCZ-Coach Michael Schwald nach Abpfiff.