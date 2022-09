Fußball FC Zell holt Auswärtspunkt

Allerdings ging die Mannschaft von Cheftrainer Lars Müller auch durch ein Eigentor in Führung. Also irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit, wenngleich der Zeller Cheftrainer darüber anders denkt. „Es war einfach eine unglückliche Situation. Aber vielleicht wäre der Treffer auch so gefallen“, meint Müller.

Es war ein Spiel, das hin und her ging. Die Gäste hatten in der Anfangsphase einige Probleme mit dem eigenen Spiel, was aber dem Umstand geschuldet war, dass einige Zeller nicht den Weg nach Wolfenweiler-Schallstadt antreten konnten, und Müller daher ein paar Umstellungen vornehmen musste. „Da hat uns am Anfang etwas die Abstimmung gefehlt. Heute haben wir quasi mit dem letzten Aufgebot gespielt“, erklärt Müller. Dabei musste er in der Schlussphase auch auf Ralf Senn zurückgreifen, der eigentlich nur noch gelegentlich mit der Mannschaft trainiert, an diesem Sonntag aber ein wertvoller Joker war.