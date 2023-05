Fußball FCA: Erster Neuzugang fix

In Sachen Personalplanung ist der FC Auggen auf einem guten Weg. Und er hat bereits einen „dicken Fisch“ an Land gezogen. „Ich kann die Verpflichtung bestätigen. Tschira kommt vom SV Weil zu uns“, so Giesel. Tschira zählt zweifelsohne zu den besten Abwehrspielern in der Landesliga, Staffel 2. Tschira kann sowohl in der Innenverteidigung als auch defensiv auf der linken Außenbahn eingesetzt werden.“

Vielleicht ist dieser Wechsel aber von Seiten des Spielers noch nicht in trockenen Tüchern. Im Sommer letzten Jahres hatte Tschira dem FSV Rheinfelden bereits zugesagt, ist aber dann doch beim SV Weil geblieben.

Abgänge wird es beim FCA auch geben. Den Verein verlassen Kerim Cifdalöz, Jakob Hugenschmidt (zurück zum VfR Bad Bellingen), Ibrahim Yimga, der erst in der Winterpause aus Singen gekommen ist, und Ersatztorwart Kevin Zeller.