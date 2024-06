Also braucht sich der FC Auggen vor dem Gegner nicht zu verstecken. Defensiv schon gar nicht. Hinter dem Meister FC Villingen U21 (27) haben die Rebländer in der abgelaufenen Saison nur 28 Gegentore kassiert. Das ist ein großartiger Wert und adelt das Team um Abwehrchef Moritz Walther. Auch Torwart Stefan Lauer hat seine Klasse in der Liga unter Beweis gestellt.

Gegner Spielberg profitiert vomWeinheimer Verzicht

Eigentlich hatte der SV Spielberg im Titelrennen als Tabellendritter den Kürzeren gezogen. In Nordbaden wurde Zuffenhausen Meister und steigt somit direkt in die Oberliga Baden-Württemberg auf. Die TSG Weinheim sicherte sich Platz zwei vor dem punktgleichen SV Spielberg. Allerdings verzichtete Weilheim auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen, sodass Spielberg nachrückte und nun in der Relegation auf den FC Auggen trifft.