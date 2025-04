Fußball: FCA steht im großen Finale

Nach knapp über einer halben Stunde nahm die Partie so richtig an Fahrt auf. Nach einer missglückten Klärungsaktion der FCW-Defensive faustete Keeper Marcel Neumann den Ball direkt in die Füße von Nico Ziegler. Dieser ließ sich im gegnerischen Sechzehner nicht zweimal bitten und legte den Ball an Neumann vorbei (36.). Die Auggener Führung hatte allerdings nur lediglich drei Minuten bestand. Eine scharfe Hereingabe von Linksaußen Jannis Görlich fälschte FCA-Kapitän Steffen Reinecker unglücklich ins eigene Gehäuse (39.) und ließ seinem Keeper Stefan Lauer keine Chance.

Wiederum nur fünf Minuten später war es erneut der FC Auggen, der jubeln durfte. Einen Steckpass von Spielmacher Jonathan Ehret veredelte Yannis Kalchschmidt mit einem eiskalten Schlenzer ins obere rechte Toreck (44.).