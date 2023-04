Fußball FCB-Fans sind nicht erwünscht

In Nizza gibt es somit ein weiteres Kapitel in den Diskussionen um Auswärtsfans in den europäischen Wettbewerben. Dem Rückspiel zwischen dem französischen und dem Schweizer Erstligisten im dritthöchsten europäischen Wettbewerb am Donnerstag (21 Uhr) darf also nur von Fans der heimischen Mannschaft besucht werden.

Nizza verliert die Generalprobe

Auswärtsfahrten der Basler seien „häufig Störquellen für die öffentliche Ordnung“, begründet das französische Ministerium die Entscheidung in einer Mitteilung. Nach dem 2:2 im St.-Jakob-Park wird der 20-fache Schweizer Meister somit auswärts ohne Unterstützung seiner Fans auskommen müssen.