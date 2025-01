Nachdem der FC Basel in der vergangenen Woche gleich drei Abgänge von Spielern auf Leihbasis bekanntgab (Beney zu Lausanne-Ouchy; Essiam zum FC Aarau; Onyegbule zum FC Vaduz), folgt am Samstag um 15 Uhr der vorletzte Test, bevor die Schweizer Super League ihren Betrieb wieder aufnimmt. Der FC Thun, aktueller Tabellenführer der Challenge League, gastiert zum Testspiel im Basler St. Jakob-Park. Die Gäste führen die Challenge League derzeit mit 33 Zählern nach 18 absolvierten Spieltagen souverän an, mussten sich in der vergangenen Woche aber bereits dem Basler Tabellennachbarn Lausanne-Sport geschlagen geben (0:3). Für die Mannschaft von FCB-Coach Celestini wird das Kräftemessen mit dem FC Thun ein wichtiger Richtungsweiser vor dem Start in das neue Pflichtspieljahr 2025.