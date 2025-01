Fußball: FCB setzt sich kurz vor Ende durch

Sportlich verzichtete die Partie in Halbzeit eins auf die großen Höhepunkte. Einzig ein Thuner Lattentreffer und zwei Halbchancen vom neu ernannten Kapitän Shaqiri sorgten für kurze Aufregung in den gegnerischen Strafräumen. Zahlreiche Wechsel zur Halbzeit sorgten bis kurz vor Ende der Partie nicht für den gewünschten neuen Schwung in der Begegnung. FCB-Schlussmann Marwin Hitz bewahrte die „Bebbi“ gegen Castroman vor einem Rückstand, bevor der FCB in den Schlussminuten doch noch zum späten Erfolg kam. Bradley Fink setzte eine Flanke von Kevin Carlos in der 86. Spielminute per Volley in die Thuner Maschen, bevor der Vorlagengeber selbst in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. Carlos verwertete einen Assist von Marin Soticek zum 2:0-Endstand im St. Jakob-Park. In einer Woche startet der FC Basel in die Rückrunde und wird den Aufwärtstrend der Hinrunde bestätigen wollen. Im Jahr 2025 dann auch mit einem neuen Mannschaftskapitän Xherdan Shaqiri, der die Basler Elf mit seiner Erfahrung und Qualität zum Erfolg führen soll.