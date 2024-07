Im letzten Test der Vorbereitung traf der FC Basel am Samstag auf der Schützenmatte auf den Meister der deutschen dritten Bundesliga, den SSV Ulm 1846. Fabian Frei brachte die Rotblau nach zwölf Minuten mit einem flachen Weitschuss von der Strafraumgrenze aus in Führung. In der Folge verpasste es der FCB trotz zweier guter Möglichkeiten diese auszubauen und musste nach rund 20 Minuten eine kurze Druckphase der Ulmer überstehen, was gelang. Mit zunehmender Spieldauer hatten die Gastgeber das Geschehen dann wieder im Griff und brachten ihre Führung sicher in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war dann weniger los. Anton Kade scheiterte zweimal mit Versuchen aus der Distanz am gegnerischen Torwart. Damit bedeutete der Treffer Felix Higls rund zehn Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Higl bezwang Marwin Hitz ebenfalls mit einem Weitschuss. Und so endete der letzte Test der Vorbereitung wie der erste: Mit einem 1:1 gegen ein Team aus der deutschen zweiten Bundesliga. Noch verbleibt dem FC Basel nun eine Trainingswoche, ehe er am Sonntag, 21. Juli, Anpfiff 16.30 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FC Lausanne-Sport in die neue Saison startet. Im Anschluss an die Partie der ersten Mannschaft bestritt die U21 des FCB einen rund halbstündigen Test gegen die Gäste. Diesen gewannen die Ulmer mit 2:0. Telegramm: FC Basel 1893 – SSV Ulm 1846 1:1 (1:0) Schützenmatte. Zuschauer: 4200. Schiedsrichterin: Desirée Grundbacher. Tore: 1:0 (12.) Frei. 1:1 (82.) Higl. FCB: Hitz; Barisic (61. Lang), Adjetey, Comas (61. Vouilloz); Kade (77. Onyegbule), Frei (61. Xhaka), Avdullahu (77. Leroy), Schmid (77. Gauto); Barry (48. Beney), Ajeti (61., Fink) Kololli (61., Rüegg). SSVU: Ortag; Gaal, Reichert, Kolbe (46. Strompf); Allgeier, Hryilainen, Brandt, Kölle; Chessa, Telalovic, Keller. SSVU (ab der 60. Minute): Seybold; Geyer, Strompf, Maier; Stoll, Ulrich, Ludwig, Meier; Krattenmacher, Higl, Rösch. Bemerkungen: FCB ohne Dräger, Junior Zé, Sigua, van Breemen (alle verletzt/im Aufbau) und Essiam (krank). – Verwarnungen: Keine.