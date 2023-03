Veritabel ist auch Basels Gegner am Sonntag ab 16.30 Uhr in der heimischen Super League. Da geht’s nämlich zum amtierenden und designierten Meister Young Boys Bern. Dort sehen sich die Basler in der Außenseiterrolle. Doch, wer weiß, vielleicht setzt der Sieg in Bratislava neue Kräfte frei.

Tore: 1:0 (10.) Abubakari, 2:0 (17.) Kucka, 2:1 (53.) Calafiori, 2:2 (90.+3) Amdouni. 4:1 im Elfmeterschießen für Basel.