Auch Fahr selbst wird beim ersten Heimspiel in der kommenden Bezirksliga-Saison einen Wetteinsatz einlösen müssen. „Ich habe vor der Saison gesagt, wenn wir Meister werden, werde ich beim ersten Heimspiel wie die Coaches in der Champions League in voller Montur an der Seitenlinie das Spiel coachen. Also in Hemd, Anzug und Krawatte. Und das im Hochsommer dann. Aber Wette ist Wette und ich werde selbstverständlich meinen Wetteinsatz auch einlösen.“