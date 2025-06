Schon in den vergangenen Jahren setzte der FVLB auf den kontinuierlichen Einsatz von Nachwuchsspielern im Aktivbereich. An dieser Entwicklung hält der Fußball-Landesligist weiter fest und zieht mit Ben Feiertag ein Eigengewächs der U19 in den Kader der ersten Mannschaft. „Der schnelle Außenverteidiger zeigte im Verbandsligateam der A-Junioren und auch schon bei Einsätzen in der U23 tolle Leistungen und möchte nun sein Talent und sein Können im Aktivbereich einbringen“, heißt es seitens des FVLB in einer Pressemitteilung. Auch Sportchef Harald Kleinhans zeigt sich ob der erneuten Integration einen jungen Akteurs erfreut: „Wir sind froh, wieder ein FVLB-Talent in den Aktivbereich integrieren zu können.“